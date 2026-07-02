Silvia Salis "supergirl anti-Meloni": altre foto in bikini, è partita la missione-Chigi

L'orizzonte politico della bionda ex nazionale azzurra di lancio del martello è chiaro, sebbene lei da mesi glissi e faccia melina. Ma le sue frequenti interviste dicono, di fatto, il contrario: la Salis è scesa in campo, commenta, dice la sua sulle possibili primarie delle opposizioni (per la cronaca, è contraria), spera che qualcuno dall'alto (dal Nazareno e non solo) la invochi come salvatrice della patria progressista e la scelga come unica candidata possibile contro Giorgia Meloni per mettere d'accordo Partito democratico e Movimento 5 Stelle .

Aspettando Palazzo Chigi e la campagna elettorale che partirà tra qualche mese, la sindaca si gode l'estate. Le prime foto in bikini pubblicate qualche giorno fa dal settimanale Chi hanno scatenato un piccolo terremoto, tra gossip e media (con tanto di accuse indignate a Libero per il nostro titolo " La Salis bollente ".

A essere caldi, anzi caldissimi sono però soprattutto gli obiettivi dei paparazzi che la seguono passo passo. La 40enne Silvia, olimpionica a Pechino 2008 e Londra 2022, è stata pizzicata sempre in tenuta balneare dal settimanale Gente, che la descrive come "una specie di Supergirl anti-Meloni: il suo corpo si mostra in tutta la sua possanza e noi, che non siamo né bigotti né ipocriti, lo ammiriamo, esattamente come spesso ammiriamo il corpo degli atleti. E poi sappiamo che lei, la sindaca, si mostra senza pudore perché per gli atleti il corpo è la cosa più naturale del mondo, da curare, allenare, portare al limite". Addirittura.

L'operazione Palazzo Chigi procede spedita, su tutti i fronti. "È domenica 28 giugno - si legge sul settimanale -, le grandi città sono da bollino rosso: a Genova ci sono 35 gradi e la sindaca Silvia Salis decide di passare il terzo weekend consecutivo al mare di Forte dei Marmi. Dall’ufficio della sindaca a Genova al lussuoso Maitó Beach Club – nella cui piscina all’aperto è stata paparazzata la Salis – sono 133 chilometri: quando va bene, ci si mette un’ora e mezza di auto. Questa volta ad accompagnarla ci sono il figlio Eugenio di 2 anni e mezzo, il marito, il regista romano Fausto Brizzi, e la mamma Tamara Conti: nelle settimane scorse la sindaca era già stata paparazzata in Versilia, ma mai con la famiglia".