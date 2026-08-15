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Genova, accoltella la sorella e poi cade dal balcone: morto sul colpo a 26 anni

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sabato 15 agosto 2026
Genova, accoltella la sorella e poi cade dal balcone: morto sul colpo a 26 anni

1' di lettura

Ragazzo di 26 anni accoltella la sorella, poi cade dal balcone e muore. Lei invece è in ospedale con ferite lievi. È successo a Genova, al sesto piano di una palazzina a San Teodoro, poco prima delle 14 di oggi, sabato 15 agosto. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe colpito la sorella di 18 anni con un coltello da cucina, fortunatamente in modo non grave, durante una lite, dopo che lei avrebbe rifiutato la sua richiesta di dargli soldi per motivi di droga.

Stando a quanto trapelato e ricostruito finora, a quel punto il 26enne si sarebbe chiuso nella sua stanza per poi cadere dalla finestra e morire sul colpo. Per lui i soccorsi sono stati inutili. Gli agenti stanno ancora indagando per capire se si sia trattato di suicidio o di caduta accidentale. La sorella invece è stata portata in ospedale in codice giallo, con ferite non profonde. Sul posto sono subito giunti i carabinieri, a cui è affidata l'indagine coordinata dalla Procura di Genova, insieme alle ambulanze e alle automediche inviate dal 118 oltre ai vigili del fuoco. 

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