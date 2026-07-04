Vannacci umilia Ilaria Salis: "Quando non può non accettare le domande...", che figura

Un video di pochi secondi, impietoso, per smontare Ilaria Salis. La pagina Instagram di Futuro nazionale Verona, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci, dedica particolare attenzione alle imprese dell'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.

In particolare, l'attivista antifascista in servizio permanente attivo, tra un invito alle occupazioni abusive e l'altro, è rientrata in Italia proprio nella città di Giulietta e Romeo. Un giornalista locale le domanda: "Verona è governata dal centrosinistra, come giudica l'operato di Tommasi e della sua giunta?".

L'eurodeputata balbetta e con una smorfia di disinteresse risponde: "Guardi io non ho seguito così a fondo la politica...". E via con una umiliante musichetta da circo.

Resta il dubbio: la buona Ilaria era davvero "ignorante" in materia veronese oppure ha rinunciato a dare un giudizio per non mettere in difficoltà il compagno di coalizione del campo largo Damiano Tommasi? Sta di fatto che la figura rimediata davanti alle telecamere è piuttosto barbina.

"Ilaria Salis e la Supercazzola - taglia corto Futuro Nazionale in calce al video -: quando le domande sono costruttive e non può decidere di non accettarle come è solita". Immaginiamo la faccia di Vannacci davanti al filmato, lui che da collega della Salis a Bruxelles l'ha spesso attaccata a spron battuto e senza alcuna pietà in aula, arrivando a invocarne il ritorno in Ungheria e auspicandone l'arresto per la nota vicenda che l'ha vista coinvolta a Budapest.



