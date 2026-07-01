Angelo Bonelli sconcertante: "La figura di m*** più grande della vita. Comprai del fumo e..."

Intervista doppia per Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, i leader di Avs, la sinistra più spinta. I due si concedono a Point Break, trasmissione condotta da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti su San Marino Rtv.
Si parla di politica. E non solo. Ma partiamo dalle riflessioni di Fratoianni sulle prossime elezioni e sullo schieramento con cui, a suo giudizio, si dovrebbe presentare il fronte progressista: "C'è bisogno di una gamba centrista nel campo largo? Io non ho ancora capito cosa voglia dire politicamente questa espressione", taglia corto Fratoianni. Già, il centro a lui proprio non piace.
Dunque torna a insistere sulla patrimoniale, altre tasse, ossessione-sinistra: "È riformista chiedere di tassare le enormi ricchezze? Per me sì, è una proposta moderata", afferma Fratoianni. E ancora: "Poi, se nell'organizzazione della coalizione si determina la presenza di una, due o tre gambe, ben vengano, a patto che il programma sia chiaro", conclude.
Angelo Bonelli, Alessandro Cattaneo lo sbugiarda: "Io non ci sto, smettiamola"Ad Angelo Bonelli non sono bastate le spiegazioni del ministero della Difesa in merito alle parole di Mark Rutte. Ed ecc...
Poi Angelo Bonelli, le cui parole stanno rimbalzando un po' ovunque. Non si tratta di politica, ma di canne (intese come fumo) e figuracce. Con la massima disinvoltura, il Verde parla della "figura di m*** più grande della mia vita". Eccola: "Per conquistare una ragazza andai a comprare un tocco di fumo, ma io non sono capace a fumare. Quando mi passò la canna mi sono strozzato", conclude Angelo Bonelli. Non c'è che dire: un aneddoto edificante...