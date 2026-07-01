Angelo Bonelli sconcertante: "La figura di m*** più grande della vita. Comprai del fumo e..."

Intervista doppia per Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, i leader di Avs, la sinistra più spinta. I due si concedono a Point Break, trasmissione condotta da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti su San Marino Rtv.

Si parla di politica. E non solo. Ma partiamo dalle riflessioni di Fratoianni sulle prossime elezioni e sullo schieramento con cui, a suo giudizio, si dovrebbe presentare il fronte progressista: "C'è bisogno di una gamba centrista nel campo largo? Io non ho ancora capito cosa voglia dire politicamente questa espressione", taglia corto Fratoianni. Già, il centro a lui proprio non piace.

Dunque torna a insistere sulla patrimoniale, altre tasse, ossessione-sinistra: "È riformista chiedere di tassare le enormi ricchezze? Per me sì, è una proposta moderata", afferma Fratoianni. E ancora: "Poi, se nell'organizzazione della coalizione si determina la presenza di una, due o tre gambe, ben vengano, a patto che il programma sia chiaro", conclude.