Se la Asl di Taranto chiude per il via ai Giochi del Mediterraneo

Venerdì si apriranno a Taranto i XX Giochi del Mediterraneo, con la presenza per la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone del presidente Mattarella e del premier Meloni. Un evento sportivo internazionale che si preannuncia di grande importanza in particolar modo per la città di Taranto. Per realizzare le opere e gli impianti sportivi il governo Meloni ha stanziato 350 milioni, gestiti dal commissario di governo e presidente del comitato organizzativo Massimo Ferrarese. Dopo 4 anni di stallo durante la gestione diretta della regione Puglia, compreso un ricorso contro il commissariamento da parte del presidente Michele Emiliano. In tempi record il commissario Ferrarese è riuscito a realizzare tutte le opere previste, dal rifacimento dello stadio Iacovone, alla progettazione e costruzione ex novo dello stadio del nuoto, e campi da tennis, basket, atletica, canottaggio e altri sport.

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Non solo nella città di Taranto ma anche nei comuni della provincia, Brindisi e Lecce. Lo stesso Ferrarese si è anche occupato della parte logistica e organizzativa. L’unico intoppo si è riscontrato negli adempimenti che non spettavano al comitato. In particolare rispetto alla viabilità, di responsabilità del comune di Taranto. A ridosso della manifestazione sportiva il Comune di Taranto ha emesso un’ordinanza di divieto di sosta e transito in numerose vie della città, che rischia di creare disagi. Alcune strade ad esempio sono state chiuse persino a mezzi di emergenza come le ambulanze. In questo scenario si inquadra la decisione della Asl di Taranto di bloccare per le giornate delle cerimonie alcuni servizi fondamentali.

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