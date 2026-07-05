Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

Maria Rosaria Campitiello, la vergogna della sinistra sulla moglie di Cirielli

domenica 5 luglio 2026
Maria Rosaria Campitiello, la vergogna della sinistra sulla moglie di Cirielli

1' di lettura

«A quanto pare, secondo i Cinquestelle una donna non è in grado di prendere decisioni da sola e, come in molti Paesi musulmani, va sottoposta a un tutore, che sia il padre, il fratello o il marito», dice il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità e componente della Commissione d’inchiesta sul Covid, rispondendo alle polemiche sollevate dai grillini contro Maria Rosaria Campitiello, moglie del viceministro Edmondo Cirielli, che ha seguito la transazione da 100 milioni di euro all’azienda Jc Electronics per mettere una pezza ai casini creati dal secondo governo Conte.

«Gli attacchi a Mara Campitiello, oltre a denotare sessismo, mostrano l’ipocrisia della sinistra. Ricordare che è “la moglie di” fa rivoltare nelle tombe le donne che si sono battute contro ogni discriminazione in base al sesso. Evidentemente la foga di difendere Conte sugli sperperi di denaro pubblico sul Covid prevale su un millantato femminismo solo di facciata», rincara la dose il meloniano Marco Lisei, presidente della Commissione Covid.

tag
maria rosaria campitiello
edmondo cirielli
jc electronics

Luce sul caso La bugia su Dario Bianchi, l'imprenditore "pro Meloni"

Doccia gelata Fico ostaggio di De Luca: "Alleanza contro natura, imploderà"

Tredici milioni al voto Regionali in Veneto, Campania e Puglia: il primo dato sull'affluenza, cosa filtra dai seggi

ti potrebbero interessare

La Russa media sulla Rai. Ma il Pd fa le barricate

La Russa media sulla Rai. Ma il Pd fa le barricate

Andrea Valle
Provocare Trump e Ue è una scelta sbagliata

Provocare Trump e Ue è una scelta sbagliata

Antonio Socci
Per la sinistra è vietato ricordare il missino ucciso

Per la sinistra è vietato ricordare il missino ucciso

Maurizio Landini, ritirata e umiliazione: com'è costretto a supplicare i nemici

Maurizio Landini, ritirata e umiliazione: com'è costretto a supplicare i nemici

Sandro Iacometti