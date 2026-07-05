Maria Rosaria Campitiello, la vergogna della sinistra sulla moglie di Cirielli

«A quanto pare, secondo i Cinquestelle una donna non è in grado di prendere decisioni da sola e, come in molti Paesi musulmani, va sottoposta a un tutore, che sia il padre, il fratello o il marito», dice il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità e componente della Commissione d’inchiesta sul Covid, rispondendo alle polemiche sollevate dai grillini contro Maria Rosaria Campitiello, moglie del viceministro Edmondo Cirielli, che ha seguito la transazione da 100 milioni di euro all’azienda Jc Electronics per mettere una pezza ai casini creati dal secondo governo Conte.

«Gli attacchi a Mara Campitiello, oltre a denotare sessismo, mostrano l’ipocrisia della sinistra. Ricordare che è “la moglie di” fa rivoltare nelle tombe le donne che si sono battute contro ogni discriminazione in base al sesso. Evidentemente la foga di difendere Conte sugli sperperi di denaro pubblico sul Covid prevale su un millantato femminismo solo di facciata», rincara la dose il meloniano Marco Lisei, presidente della Commissione Covid.