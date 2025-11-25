Fico ostaggio di De Luca: "Alleanza contro natura, imploderà"

Parla ad exit poll ancora incorso Sergio Rastrelli, commissario di Fratelli d'Italia a Napoli, ma il giudizio politico complessivo sulle regionali in Campania non cambierà nemmeno a risultati definitivi. Quella tra il neo-governatore Roberto Fico, sostenuto da M5s e Partito democratico, e lo sfidante sconfitto Edmondo Cirielli, in campo per il centrodestra, è stata "una forbice ampia, ma molto diversa rispetto a quella che aveva contraddistinto le precedenti elezioni regionali".
"Io ricordo che il presidente Vincenzo De Luca aveva stravinto le consultazioni con una percentuale vicina al 70%, in quella circostanza peraltro il Movimento 5 Stelle si era affermato con una percentuale vicina al 10%. Questo significa che quel vecchio sistema di potere progressivamente si sta sfaldando e il nostro auspicio, ferma restando l'eventuale conferma della forbice, è che questa alleanza contro natura, che in qualche modo mette in sintesi forze incompatibili tra loro, sia destinata all'implosione, con tutto ciò che ne deriva per il futuro della Regione Campania e dei suoi cittadini".
Fico ormeggia la barca a 550 euro l’annoSe il più grande talento del Diavolo è far credere di non esistere, il più grande talento di un gri...
L'ammucchiata per il potere a sinistra, forse, ha contribuito ad allontanare gli elettori dalle urne: "Perdiamo circa ulteriori 11 punti percentuali di affluenza al voto, che è un segnale trasversale e negativo per tutte le forze politiche, ma che deve indurre tutti a considerare che questo ulteriore allontanamento dal voto può costituire potenzialmente un altro elemento di disvalore verso l'amministrazione uscente che, nell'eventualità sia corretta la lettura, impone anche al centrodestra di riflettere sul perché non si sia riusciti a incanalare questa ulteriore percentuale di elettori disaffezionati alla liturgia elettorale rispetto alle proposte del centrodestra".
Regionali, Conte e Schlein da Fico? Ma il neo-governatore rimedia subito una figuracciaElly Schlein si precipita a Napoli, seguita a ruota da Giuseppe Conte: la meta è il comitato elettorale di Robert...
Resta però una certezza: l'ombra del passato recentissimo sull'inciucio giallorosso, con Fico che dopo aver sparato a zero contro il Pd, Matteo Renzi e Clemente Mastella ha scelto di imbarcarli tutti per blindare la poltrona. "L'unico dato che mi sembra pacifico - conclude non a caso Rastrelli - è che il candidato del campo largo resterà ostaggio, assolutamente ostaggio rispetto alla forza elettorale e politica del presidente De Luca".