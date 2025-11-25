Fico ostaggio di De Luca: "Alleanza contro natura, imploderà"

Parla ad exit poll ancora incorso Sergio Rastrelli, commissario di Fratelli d'Italia a Napoli, ma il giudizio politico complessivo sulle regionali in Campania non cambierà nemmeno a risultati definitivi. Quella tra il neo-governatore Roberto Fico, sostenuto da M5s e Partito democratico, e lo sfidante sconfitto Edmondo Cirielli, in campo per il centrodestra, è stata "una forbice ampia, ma molto diversa rispetto a quella che aveva contraddistinto le precedenti elezioni regionali".

"Io ricordo che il presidente Vincenzo De Luca aveva stravinto le consultazioni con una percentuale vicina al 70%, in quella circostanza peraltro il Movimento 5 Stelle si era affermato con una percentuale vicina al 10%. Questo significa che quel vecchio sistema di potere progressivamente si sta sfaldando e il nostro auspicio, ferma restando l'eventuale conferma della forbice, è che questa alleanza contro natura, che in qualche modo mette in sintesi forze incompatibili tra loro, sia destinata all'implosione, con tutto ciò che ne deriva per il futuro della Regione Campania e dei suoi cittadini".