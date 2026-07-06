Trump insulta Meloni, passato ogni limite: "serve un ordine restrittivo"

Donald Trump ha lanciato un nuovo attacco contro Giorgia Meloni. Il presidente statunitense ha pubblicato su Truth Social un’immagine che ritrae la premier italiana in atteggiamento di "adorazione" davanti a lui, accompagnata dalla frase "Restraining order needed" ("È necessario un ordine restrittivo").

Il post arriva alla vigilia del vertice Nato in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio, alimentando ulteriormente le tensioni tra i due leader dopo le dichiarazioni delle scorse settimane.In Italia, la provocazione ha spinto i leader del centrodestra a riunirsi per concordare una linea comune di risposta. L’episodio ha suscitato numerose reazioni politiche.

Tra queste, quella di Carlo Calenda (leader di Azione), che su X ha definito Trump "un ignobile bullo da quattro soldi" e ha espresso "piena solidarietà" alla presidente del Consiglio Meloni.Il gesto di Trump, oltre a essere considerato irrispettoso verso un alleato Nato, rischia di complicare i rapporti tra Italia e Stati Uniti proprio in un momento delicato per la politica internazionale, alla vigilia di un importante summit dell’Alleanza Atlantica. Da qualche tempo il presidente Usa ha messo la premier italiana nel mirino con offese piuttosto fuori luogo. In ordine di tempo l'ultima riguarda la foto al G7 che secondo Trump sarebbe stata chiesta dalla Meloni. Circostanza smentita con forza da palazzo Chigi.