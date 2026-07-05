Turismo, numeri da record e boom di stranieri? Meloni esulta: "Orgoglio Italia"

Turismo fa rima con Italia ed estate, quest'anno più che mai. Dalle elaborazioni dell’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo il Belpaese si conferma re europeo del Turismo anche per l’estate del 2026, registrando un tasso di occupazione del 51,2% superiore a competitor come Spagna (42,8%) e Francia (32,9%) e una tariffa media (153 euro) più bassa rispetto a Spagna (170) e Grecia (195).In particolare, i tassi di occupazione più elevati si osservano in Veneto (57,5%), in Emilia-Romagna (56,7%), nella Provincia autonoma di Trento (55,7%) e nella Provincia autonoma di Bolzano (54,9%). A seguire, Friuli-Venezia Giulia (53,7%), Sicilia (53,3%) e Toscana (52,5%) mostrano tutte valori superiori alla media nazionale. Inoltre per giugno e luglio si registra un aumento sullo stesso periodo del 2025, rispettivamente del +13,4% e del +10%. Non solo mare è il mood di quest'anno: le aree lacuali sono quelle con il grado più elevato di occupazione (54%), seguite da località termali e balneari (entrambe al 51%).

La forte dinamica espansiva della domanda internazionale verso l’Italia è testimoniata dall’incremento delle ricerche aeree del 26% rispetto all’anno scorso. Significativa la crescita di alcuni mercati europei emergenti o in rafforzamento, come Polonia (+76%), Germania (+66%) e Spagna (+48%). A supporto di questa tendenza, si ha un potenziamento della capacità aerea, con un +14% dell’offerta di posti sui voli di linea diretti, più marcato rispetto a Spagna (+8%), Grecia (+7%) e Francia (+2%).E cresce anche Ferragosto. Le ricerche di voli per il periodo 14-16 agosto mostrano un +17%, relativo sia alla componente domestica che a quella straniera, rispetto alla stessa festività del 2025." L’estate del 2026 - rivendica il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi - si conferma un successo per il Turismo in Italia, con un tasso di saturazione Ota del 51,2%, superiore a competitor come Spagna e Francia. L’incremento delle ricerche aeree del 26% rispetto all’anno scorso, unito a un aumento della capacità aerea, dimostra un forte interesse internazionale per il nostro Paese.