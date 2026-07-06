Pd, tam tam dai palazzi romani: "Rimpasto", per chi vien giù il Nazareno

Nuovo rimpasto nella giunta capitolina guidata dal sindaco Pd Roberto Gualtieri. Ieri si è dimessa l’assessore alle Attività produttive Monica Lucarelli, che alle elezioni comunali era capolista nella civica di Alessandro Onorato (oggi regista del nuovo “centro” nazionale all’interno del campo largo oltre che assessore capitolino). Anche se l’addio era nell’aria da settimane, ieri Lucarelli ha escluso motivazioni politiche nel suo passo indietro: «È una decisione che ho maturato con serenità» ha detto ieri. «Dopo quattro anni e mezzo è arrivato per me il momento di tornare a dedicarmi pienamente al mio percorso imprenditoriale e manageriale, da cui provengo e che continua a rappresentare una parte importante della mia vita».

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Il sindaco ha ringraziato l’assessore uscente e ha annunciato che verrà chiamata dal Comune a rappresentare la giunta nel cda di Investimenti spa, la società che possiede al 100% la Fiera di Roma. Stop all’assessorato, avanti nella partecipata. Sempre ieri Gualtieri ha annunciato che il posto della Lucarelli verrà preso dalla capogruppo del Pd nell’assemblea capitolina Valeria Baglio: «La sua profonda esperienza istituzionale e amministrativa e la conoscenza dell’Amministrazione, maturate in questi anni alla guida del gruppo del Partito democratico in Assemblea Capitolina, saranno preziose per garantire la giusta continuità al lavoro svolto» ha detto ieri il primo cittadino.

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Una scelta che inevitabilmente sposta gli equilibri dell’amministrazione romana, se teniamo conto che la lista civica di Onorato ha 5 consiglieri, e che ha creato malumori anche dentro il Partito democratico. Tra i dem, infatti, in molti si aspettavano la promozione dell’attuale presidente della commissione Commercio Andrea Alemanni, il quale ha svolto in questi anni un importante lavoro nel settore, soprattutto sui mercati rionali. Inoltre la scelta non ha incontrato il consenso di tutte le correnti del Pd e proprio in queste ore stanno montando i malumori anche ad altri livelli del partito.

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