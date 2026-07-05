Mondiali 2026, clamoroso: Trump ha chiesto e ottenuto revoca squalifica di Balogun

Quel che arriva dagli Stati Uniti ha del clamoroso. La Casa Bianca - e nello specifico il presidente Donald Trump - ha contattato direttamente la Fifa per chiedere a Gianni Infantino la revoca del cartellino rosso inflitto a Folarin Balogun nel sedicesimo di finale contro la Bosnia. Lo ha riferito The Athletic, aggiungendo che la Fifa, interpellata sulla questione, ha fatto riferimento alle conclusioni della propria commissione indipendente. Fonti della Fifa, però, hanno smentito che l'azione della Casa Bianca possa aver portato alla revoca della squalifica, in virtù dei poteri previsti dall'articolo 27 e della natura indipendente della commissione disciplinare.

Intanto Donald Trump ha accolto di buon grado la revoca della squalifica a carico dell'attaccante Usa, Folarin Balogun. "Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!", ha scritto il tycoon sul suo social Truth. Balogun sarà quindi disponibile per la partita degli ottavi di finale degli Usa contro il Belgio in programma domani, lunedì 6 luglio. La Commissione disciplinare della Fifa, con una mossa inedita, ha annullato il cartellino rosso inflitto all'attaccante statunitense durante la vittoria contro la Bosnia-Erzegovina nei sedicesimi di finale. Questo episodio potrebbe segnare un punto di svolta per i campionati del Mondo, dato che non esiste alcun precedente.