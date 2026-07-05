Ultimo, Giorgia Meloni silura i rosiconi di sinistra: "Una serata straordinaria"

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata è stato un successo clamoroso. In barba alle critiche di Stefano Capellini che, sulle pagine di Repubblica, aveva attaccato il cantante romano. "C’è ancora qualcuno che non abbia una storia di riscatto da raccontare e rivendicare? Tutti underdog". E i complimenti sono arrivati anche dalla politica. In primis dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Roma ha vissuto ieri una serata straordinaria - ha scritto la premier sui social -. Uno dei più talentuosi cantautori italiani ha fatto la storia della musica e dello spettacolo dal vivo, in Italia e non solo, con un concerto emozionante che rimarrà nei cuori di tantissimi. Bravo Ultimo! E grazie davvero a tutti gli uomini e alle donne delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine, del soccorso pubblico, della Protezione civile, del volontariato che hanno sostenuto la macchina organizzativa e hanno garantito che, anche questo grande evento, potesse avvenire in piena sicurezza".

Roma ha vissuto ieri una serata straordinaria. Uno dei più talentuosi cantautori italiani ha fatto la storia della musica e dello spettacolo dal vivo, in Italia e non solo, con un concerto emozionante che rimarrà nei cuori di tantissimi. Bravo Ultimo!



E grazie davvero a tutti… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 5, 2026

Parole di apprezzamento anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Il concerto di Ultimo a Tor Vergata è stato uno straordinario successo. Una sfida organizzativa senza precedenti, affrontata con competenza, professionalità e grande spirito di collaborazione, resa possibile da quasi un anno di preparazione, da una pianificazione accurata e dall'impegno condiviso di istituzioni, organizzatori e di tutti i soggetti coinvolti. È questa la forza del modello Roma".