Renzi, il campo largo e il timore di una "Liguria bis": caos a sinistra

"Renzi ha spiegato che il suo compito è portare a votare il suo elettorato che detesta me, Conte, Fratoianni. Se pensiamo di costruire un’alleanza basata su questi presupposti, dico: 'Fermiamoci, perché per noi l’elemento della coerenza, della passione e dei valori è fondamentale'. Vogliamo costruire un programma coerente per governare cinque anni, non vogliamo trovarci dopo un anno a cambiare governo": con queste parole Angelo Bonelli di Avs ha messo in guarda il leader di Italia Viva su una possibile alleanza in vista delle prossime elezioni. La sua dichiarazione, in effetti, sembra sposarsi benissimo con il pensiero del capo pentastellato Giuseppe Conte, che in Renzi non avrebbe grandissima fiducia.

Un clima, questo, che sembra aver creato del malcontento dalle parti di Italia Viva, riaccendendo anche il timore di una "Liguria bis", come si legge sul Tempo. Il riferimento è a quanto accaduto due anni fa, quando si dimise l'allora governatore ligure Giovanni Toti e la sinistra, che pensava di avere già la Regione in tasca, mandò in prima linea l’ex ministro Andrea Orlando. Renzi allora decise di scendere in campo proprio con il centrosinistra: "Darò una mano a Elly Schlein anche in Liguria". Il suo annuncio, però, creò solo malumori, con militanti e dirigenti che non persero tempo a mobilitarsi contro quella decisione.