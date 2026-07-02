Angelo Bonelli, la sciacallata: usa i morti (inesistenti) per infangare il governo

In geografia Bonelli è una bomba, e all’“Aria che tira” – aria di punizione dietro la lavagna – sulla mega cartina di Parenzo ha trovato l’Egitto a botta sicura, collocato – l’Egitto, non Parenzo – tra Turchia e Cipro. Le piramidi di Istanbul che affacciano su Nicosia. Parenzo era a Roma nello studio de La7, come l’Angelo della Bonelli&Fratoianni che s’è avvicinato alla mappa disegnata sul maxischermo brandendo una bacchetta che pure fosse stata magica avrebbe potuto poco, probabilmente nulla. Bonelli però, e ci scusiamo per l’ovvietà, è un portento anche sui temi ambientali, che quando ha accusato la Meloni di avere prosciugato l’Adige – la premier-Mosè – hanno incrociato con la teologia.

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Ma il padre putativo della coppia Ilaria Salis-Aboubakar Soumahoro ne sa parecchio anche di salute pubblica, in questo caso privata: il dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute, dati alla mano, ha smentito la dichiarazione apocalittica dell’Oms secondo cui in un solo giorno in Italia ci sono state cinque morti per caldo, al che Bonelli è uscito dai gangheri. Ah, l’Oms, per chi giustamente avesse rimosso i nefasti tempi del Covid, è l’Organizzazione mondiale della sanità. L’Angelo è furioso, dicevamo: «Il governo continua a negare la realtà. Di fronte ai dati dell’Oms il ministero della Salute sceglie di minimizzare e mettere in discussione un organismo scientifico internazionale. È lo stesso schema visto durante il Covid», è andato avanti l’onorevole verde, «quando la scienza contraddice la propaganda, la si delegittima». Non come Bonelli, che oltre a legittimare la scienza – pare che a settembre gli verrà assegnata una cattedra alla Greta Thunberg Academy, ma la notizia ce l’ha data uno rimasto troppo sotto il sole – l’Angelo, dicevamo, nobilita pure la politica intonando il “Ragazzo della Via Gluck” dal suo scranno per denunciare la scarsa attenzione per l’ambiente. Nel podcast di Fedez, invece, s’è limitato a un tiro di canna. Tornando all’organizzazione mondiale della sanità, organizzazione infallibile e ineffabile, è la stessa che all’inizio della pandemia ha sconsigliato l’uso generalizzato delle mascherine per le persone senza sintomi, sostenendo che non c’era prova dell’efficacia. Poi, va detto, hanno riconosciuto il piccolo errore di valutazione.