Covid, Bignami incalza Conte: "Non ti preoccupare Giuseppi, ti chiederemo conto di tutto"

Galeazzo Bignami non ci sta e attacca frontalmente Giuseppe Conte sulla questione che riguarda i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid-19. Ciò che fa infuriare il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera sono le mancate dimissioni del leader del Movimento 5 Stelle dalla commissione stessa. Conte, nonostante il continuo pressing della maggioranza, non ha ancora fornito risposte in merito a quanto sta emergendo sulla gestione della pandemia.

In un video pubblicato sui social, Bignami - che invece si è dimesso dalla commissione proprio per farsi sentire senza conflitti di interesse - parla così: "Giuseppe Conte annuncia che si dimetterà dalla commissione Covid per farsi sentire… Ovviamente non si è dimesso da nulla ancora, anzi è ben imbullonato alla poltrona. D’altronde abbiamo a che fare con Giuseppi. Io, ad esempio, mi sono dimesso subito non appena la Commissione ha detto che voleva sentirmi. Però è già qualcosa visto che è da due anni che Fratelli d’Italia gli chiede di venire e lui si è fatto di nebbia".