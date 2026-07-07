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Covid, Bignami incalza Conte: "Non ti preoccupare Giuseppi, ti chiederemo conto di tutto"

martedì 7 luglio 2026
Covid, Bignami incalza Conte: "Non ti preoccupare Giuseppi, ti chiederemo conto di tutto"

2' di lettura

Galeazzo Bignami non ci sta e attacca frontalmente Giuseppe Conte sulla questione che riguarda i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid-19. Ciò che fa infuriare il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera sono le mancate dimissioni del leader del Movimento 5 Stelle dalla commissione stessa. Conte, nonostante il continuo pressing della maggioranza, non ha ancora fornito risposte in merito a quanto sta emergendo sulla gestione della pandemia.

In un video pubblicato sui social, Bignami - che invece si è dimesso dalla commissione proprio per farsi sentire senza conflitti di interesse - parla così: "Giuseppe Conte annuncia che si dimetterà dalla commissione Covid per farsi sentire… Ovviamente non si è dimesso da nulla ancora, anzi è ben imbullonato alla poltrona. D’altronde abbiamo a che fare con Giuseppi. Io, ad esempio, mi sono dimesso subito non appena la Commissione ha detto che voleva sentirmi. Però è già qualcosa visto che è da due anni che Fratelli d’Italia gli chiede di venire e lui si è fatto di nebbia". 

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"Gli chiederemo conto - continua il capogruppo di FdI - di un po' di cose tipo il piano pandemico che il suo governo non aveva aggiornato, il geniale protocollo ‘Tachipirina e vigile attesa’ che abbiamo visto che cosa ha portato, delle tonnellate di dispositivi sanitari regalati alla Cina con gli italiani che ne avevano bisogno, o dei Dpcm firmati di notte senza passare dal Parlamento blindando in casa milioni di italiani, loro che scendono ogni tre per due in piazza per la Costituzione, e anche delle mascherine, certo. Forse proprio per questo, per la pressione dell’opinione pubblica che oggi dice ‘voglio essere sentito subito, salto la fila, passo davanti a tutti…’. Roba che in confronto il marchese del Grillo era un altruista. Qui – conclude Bignami – abbiamo a che fare col Conte del Grillo. Non ti preoccupare Giuseppi, ti chiamiamo presto e ti chiederemo conto di tutto".

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