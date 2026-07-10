Covid, Marco Lisei inchioda Giuseppe Conte: "Ma di cosa ha paura?"

"Se urlate come degli ossessi e non mi consentite di rispondere, Presidente Patronelli ho provato a farlo ma iniziano a urlare appena inizio a parlare mi comprenderà guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi la Braga, Colucci urlano in continuazione". Momenti di tensione durante una seduta della commissione di inchiesta sul caso Covid. In particolare, Giuseppe Conte è parso piuttosto agitato "Lei viola questo recipio - ha urlato -, la denunceremo in tutte le sedi e le abbiamo già detto e avvertito che lei dovrebbe dimettersi perché sta dimostrando di essere funzionale a un obiettivo politico, è una cosa dirimente, lei non può dire poi vedremo, ciò deve dire adesso e vogliamo sapere su che cosa si vota".

"Guardi - la replica di Lisei -, non è che se batti i pugni sul tavolo e urla la sua proposta è più qualificata. State facendo istruzionismo. Uno, non sono io che decido chi delegare o non delegare, non è Lisei che la mattina si sveglia e decide delego questo o quest'altro, tutte le decisioni sono passate in ufficio di Presidenza. Dire che Lisei ha deciso corrisponde al falso, se ritenete che ci siano delle violazioni la porta della Procura è aperta, andate in Procura, accusate me, i dirigenti, gli stenografi di falso e andate in Procura e vedremo se avete ragione voi. A oggi io non ho mai ricevuto alcun richiamo su una illegittimità delle deleghe che sono state conferite, non ho ricevuto nessun richiamo che la prassi che abbiamo seguito sia una prassi diversa da quella radicata nelle altre commissioni d'inchiesta".