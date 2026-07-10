Francesco Toldo, il gesto eroico: insegue il bandito in strada e lo "neutralizza"

Dagli stadi alle strade di Milano, i riflessi sono rimasti gli stessi. Francesco Toldo, storico portiere di Inter, Fiorentina e Nazionale, è stato protagonista di un intervento decisamente insolito: ha inseguito e bloccato un ladro di biciclette, restituendo il mezzo al legittimo proprietario tra gli applausi dei passanti. L'episodio è avvenuto poco prima delle 20 nel centro di Milano. L'ex numero uno, oggi responsabile del progetto Inter Legends, stava parcheggiando il suo scooter in via Agnello quando ha notato un giovane rincorrere un coetaneo in bicicletta.

Insospettito, ha fermato il ragazzo per capire cosa stesse succedendo. La risposta è stata immediata: "Mi ha rubato la bici". A quel punto Toldo, che indossava la divisa da volontario della Protezione civile, non ha esitato a intervenire. L'ex portiere si è lanciato all'inseguimento del presunto ladro, raggiungendolo all'altezza di corso Vittorio Emanuele II. Con un intervento deciso lo ha fatto scendere dalla bicicletta, riuscendo così a recuperare il mezzo e a riconsegnarlo al proprietario. La scena non è passata inosservata. Numerosi passanti hanno assistito all'inseguimento e, una volta riconosciuto l'ex campione azzurro, lo hanno applaudito e ringraziato per il gesto.

"È stato incredibile — ha raccontato Toldo — vedendo la scena ho capito subito quello che era accaduto. Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sono partito a tutta velocità, l'ho affiancato e con una spinta l'ho disarcionato”. L'ex portiere ha poi descritto quanto accaduto subito dopo il recupero della bicicletta: "Poi le persone in strada mi hanno riconosciuto e tutti mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche tutte le persone che hanno assistito alla scena”. A sedici anni dal ritiro dal calcio giocato, Toldo ha dimostrato che l'istinto del portiere non si perde. Stavolta, però, invece di respingere un pallone destinato in rete, ha fermato un ladro in fuga, trasformandosi per qualche minuto nell'eroe della serata milanese.