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Sigfrido Ranucci, FdI gela Report: "Segnaliamo una curiosa amicizia"

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venerdì 10 luglio 2026
Sigfrido Ranucci, FdI gela Report: "Segnaliamo una curiosa amicizia"

1' di lettura

Una storia di bombe, amicizie e caccia alle streghe. Il caso dell'attentato a Sigfrido Ranucci sta assumendo dei tratti quasi grotteschi. E ora il conduttore di Report è finito al centro della bufera per via dei suoi rapporti bizzarri con Valter Lavitola. Così media, giornali e televisioni, che fino a questo momento avevano portato Ranucci sul palmo della mano, stanno pian piano prendendo le distanze dal giornalista della Rai. E non sono mancati anche i meme di Fratelli d'Italia.

"#Report non va in vacanza - aveva commentato la trasmissione di Ranucci con un post su Instagram -. La squadra sta già lavorando alle nuove inchieste. Nel frattempo, vi terremo compagnia in questi mesi estivi con le nostre repliche. E se avete qualcosa da segnalarci, scriveteci a report@rai.it, vaglieremo ogni storia con la massima attenzione. Continuate a seguirci sui nostri canali social. Una buona estate da Sigfrido Ranucci e da tutta la squadra di #Report".

Ranucci, "tuteleremo l'immagine della Rai". Cosa sta succedendo ai piani alti

«È fondamentale che sulla vicenda che vede coinvolto il conduttore della trasmissione Report, Sigfrido Ranu...

"Report@rai.it segnaliamo la curiosa amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, pluricondannato e oggi accusato di essere il mandante dell’attentato con esplosivo contro la casa del conduttore - la replica dissacrante di FdI, sempre su Instagram -. Siamo certi che vorrete approfondire la vicenda con il consueto rigore giornalistico".

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