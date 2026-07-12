Sigfrido Ranucci "liquidato" dal big di Report sotto anonimato: "Ma ora con che faccia..."

I dubbi iniziano a farsi strada anche all'interno della redazione di Report, dubbi figli dell'inchiesta su Valter Lavitola, del rapporto di Sigfrido Ranucci con quest'ultimo e dello strano attentato che ha colpito proprio Ranucci. Mentre il caso continua ad allargarsi e a sollevare interrogativi, il clima nella storica trasmissione d'inchiesta di Rai 3 sarebbe diventato sempre più teso.

A contribuire ad alimentare le perplessità sono anche le numerose dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da Lavitola. L'ex faccendiere, che in passato era stato definito da Ranucci un "amico geniale", sta infatti raccontando dettagli e retroscena di un rapporto che, a suo dire, sarebbe andato avanti per anni. Interviste, allusioni e messaggi che stanno avendo inevitabili ripercussioni all'interno della squadra del programma.

Secondo quanto emerge, Ranucci avrebbe voluto rassicurare personalmente i suoi collaboratori. "Se avete dubbi su di me sono pronto a un passo indietro", avrebbe detto nel corso di una telefonata con alcuni inviati della trasmissione. Una frase che fotografa la delicatezza del momento attraversato da Report, soprattutto dopo che la vicenda dell'attentato denunciato dal giornalista si è intrecciata con il nome di Lavitola, rendendo il quadro ancora più complesso.