Legge elettorale, la Camera boccia le Preferenze per un voto: un grosso caso in Aula

L'Aula della Camera ha bocciato per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi moderati e Udc alla legge elettorale, numero 1.1077, che prevedeva insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a tre preferenze della stessa lista. La bocciatura, con voto segreto, è arrivata con 188 contro e 187 sì. E dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione: "Elezioni".

"Bisogna assumersi la responsabilità delle proprie decisioni". "Dopo quattro anni, il governo" vuole "cambiare le regole del gioco", con il "il tentativo proditorio di FdI e di Meloni di prendere in giro gli italiani con un finto emendamento sulle preferenze". "Meloni ha lanciato una sfida a metterci la faccia, ce l'avete messa e avete sfiduciato la vostra presidente del Consiglio". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte. L'ex premier ha chiesto di "aprire la crisi di governo e andare a casa".