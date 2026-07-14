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Mondiali 2026, "medico? No, ginecologo": il caso più pazzo di sempre

di Lorenzo Pastugliamartedì 14 luglio 2026
Mondiali 2026, "medico? No, ginecologo": il caso più pazzo di sempre

2' di lettura

A Mondiale finito, in Senegal è esploso un caso destinato a far discutere. Tra le conseguenze dell'eliminazione della nazionale non c'è stato soltanto il cambio in panchina: dopo 10 anni lascia anche il medico della selezione, il dottor Fedior. Il motivo, annunciato dalla stessa Federcalcio, ha del clamoroso: secondo il presidente Abdoulaye Fall, il professionista sarebbe un ginecologo e non avrebbe il profilo accademico più adatto per seguire una squadra di calcio di alto livello.

L'uscita di scena arriva nel pieno della rivoluzione avviata dopo il deludente cammino iridato, concluso con l'eliminazione agli ottavi contro il Belgio. A spiegare la decisione è stato lo stesso numero uno della federazione: "Ma c'è anche un altro aspetto — ha detto — il nostro medico titolare, in realtà, non ha il profilo accademico adatto per seguire atleti di questo livello. Ed è qualcosa di cui mi sono reso conto solo piuttosto tardi”.

Fall ha poi aggiunto: "Il dottor Fedior è infatti un ginecologo di formazione. E credo che, a questo livello, da quanto mi è stato riferito, i ragazzi non fossero sufficientemente convinti di poter essere seguiti con continuità da lui. Era quindi necessario trovare una figura con un'esperienza specifica e convincente, che potesse rassicurarli pienamente, perché la salute viene prima di tutto”.

Parole che hanno alimentato dubbi sul lavoro svolto negli ultimi anni e sul rapporto con i giocatori. Eppure, la vicenda non sembra così lineare. Diverse fonti ricordano infatti che Fedior avrebbe conseguito anche una specializzazione in Medicina dello Sport, con un diploma specifico nel settore, e che dal 2018 risulterebbe iscritto come medico sportivo. Nel corso della carriera avrebbe inoltre collaborato con società di calcio, pallamano, ciclismo e nuoto, oltre ad aver seguito la nazionale in numerose competizioni internazionali.

Per questo motivo, nel Paese c'è chi interpreta le dichiarazioni della federazione come un tentativo di giustificare la profonda ristrutturazione seguita al Mondiale, scaricando responsabilità anche su una figura che, almeno sulla carta, avrebbe avuto le qualifiche necessarie per ricoprire quel ruolo. Una polemica destinata a lasciare strascichi ben oltre il campo.

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