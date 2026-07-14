Birre e musica per protestare contro la legge elettorale: ecco l'ultima stramba iniziativa della sinistra

L'ultima 'geniale' mossa della sinistra per 'salvare il Paese' dalla riforma elettorale è, udite udite, una veglia notturna davanti alla Camera, con tanto di birra e sottofondo musicale. Ebbene sì, a partire dalle 18 di oggi, in piazza Montecitorio, Riccardo Magi e altre associazioni promuoveranno la "Notte della democrazia" per protestare contro lo Stabilicum-Melonellum. Un'iniziativa alla quale, con ogni probabilità, parteciperanno anche Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Come si legge in una nota pubblicata da Più Europa, la riforma rappresenterebbe "una grave alterazione dei principi della rappresentanza democratica" e continuerebbe a "escludere milioni di studenti e lavoratori fuorisede dalla possibilità di votare con modalità realmente accessibili". Durante la manifestazione, afferma ancora la nota, "i partecipanti saranno invitati a portare con sé un fiore bianco, simbolo di una veglia civile per la democrazia e della volontà di difendere i principi costituzionali della rappresentanza". E poi, però, giù a bere.

Nel frattempo, il centrodestra ha sciolto il nodo delle preferenze. La Lega e Forza Italia hanno infatti annunciato il voto a favore dell’emendamento firmato da FdI, Noi Moderati e Udc, cedendo al pressing di Giorgia Meloni. Meloni che con un post sui social sull'emendamento sulle preferenze alla nuova legge elettorale che oggi sarà votato alla Camera ha sfidato il centrosinistra: "Oggi pomeriggio si voterà l'emendamento, proposto da Fratelli d'Italia e condiviso dai partiti della maggioranza, per introdurre le preferenze nella legge elettorale, come in molti, anche tra le opposizioni, hanno chiesto. A questo punto credo sia doverosa un'operazione verità, per capire se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. C'è un solo modo per scoprirlo: che l'emendamento venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto".