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San Benedetto del Tronto, Vannacci scarica Giuseppe Barboni: "Non mi sembra"

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martedì 14 luglio 2026
San Benedetto del Tronto, Vannacci scarica Giuseppe Barboni: "Non mi sembra"

1' di lettura

"Vedo solo oggi quel filmato, io sono sempre stato contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa, e questo non mi sembra il caso....". Questo il pensiero all'Adnkronos di Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, che ha preso così le distanze dall'imprenditore Giuseppe Barboni, campione di lotta greco-romana ed esponente marchigiano di Futuro Nazionale, che sabato sera ha preso a pugni Michael Habeeb Jousif, l'uomo assiro-iracheno a San Benedetto del Tronto, postando poi sui social il video con le immagini del pestaggio. Oggi dopo la denuncia della vittima, picchiata da Barboni per un presunto blocco al traffico, è intanto stato aperto un fascicolo dalla Procura di Ascoli Piceno per accertare la dinamica dei fatti.

Il generale Vanncci, nel corso di un'intervista realizzata a Bruxelles, al Parlamento europeo, dal vicedirettore de L’Espresso.it, Felice Florio, si è scagliato contro Silvia Salis. Secondo il leader di futuro Nazionale, la sindaca di Genova "Silvia Salis dovrebbe riguardare le decisioni del suo Consiglio comunale. Dice di non aver tolto il taser alla Polizia locale, ma è stata bloccata la sperimentazione avviata da Bucci. Genova ha grandi problemi di sicurezza e mobilità. Da cosa deriva il suo ergersi a leader? Qual è il background di Silvia Salis, oltre a lanciare martelli?". 
 

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