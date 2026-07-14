Legge Elettorale, pagliacciata della sinistra: la veglia notturna davanti a Montecitorio

"Meloni invece di occuparsi di stipendi e sanità ha portato in Parlamento la legge elettorale per salvare la poltrona ed è stata sfiduciata dalla sua maggioranza in Aula. Dopo questa figuraccia, dopo 4 anni e zero riforme è crisi di governo. Abbia l'onore almeno di prenderne atto: A CASA. Ora tocca a noi ". Lo scrive sui social Giuseppe Conte .

"Abbiamo visto le opposizioni unite. A differenza di quanto hanno detto loro, che si sono trovati divisi appena sono andati al voto segreto". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al sit-in organizzato da +Europa contro la legge elettorale fuori da Montecitorio, al fianco degli altri leader del campo largo. "Abbiamo fatto questa battaglia compatti e non avremmo nemmeno immaginato che così presto sarebbero venuti giù", ha aggiunto la leader dem, esprimendo l'intenzione di "andare avanti" con gli alleati del campo largo. "Non c'è nessun programma migliore che attuare fino in fondo la nostra Costituzione", ha sottolineato.

Per far passare l'emendamento di FdI sulle preferenze "è mancato il voto di Giorgia Meloni. E il Parlamento ha sfiduciato Giorgia Meloni. Lei ha cercato di condizionare le prerogative del Parlamento chiedendo una fiducia via social, ed è stata sfiduciata". Lo ha detto Angelo Bonelli, AVS, co-portavoce di Europa Verde, nell'Aula della Camera. "Noi siamo pronti al voto e a governare", ha aggiunto.