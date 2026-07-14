Legge elettorale, clamoroso retroscena: "Ecco quanti sono i franchi tiratori"

I franchi tiratori del centrodestra? "Secondo i conti che abbiamo fatto sono 31". Così parlando con i giornalisti il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. "Bisogna sempre vedere se gli otto deputati vannacciani hanno votato come hanno dichiarato - aggiunge -. Diciamo che a conti fatti, in base alle dichiarazioni di voto, i conti che ballano sono 31". E a chi gli chiede se ci siano franchi tiratori nella Lega, risponde: "Per quanto ci è dato sapere assolutamente no, non ho motivo di pensare che ce ne siano stati nella Lega".

"Non mi permetto di mettere il naso in casa altrui. Se ci fosse una convinzione di affidabilità non avremmo chiesto di proseguire". Così il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami rispondendo ai cronisti in Transatlantico che chiedevano se i voti mancanti sulle preferenze fossero di FI e Lega. Che poi aggiunge però di avere "visto alcuni colleghi di maggioranza che hanno scelto di votare in maniera diversa, alcuni in maniera plateale, altri nel segreto del voto. Alcuni che abbiamo visto in maniera plateale, fatevi dare l'elenco di chi c'era prima, di chi c'era dopo e di chi c'era in mezzo. Io non faccio nomi. La maggioranza sui voti segreti precedenti c'era, ricordiamo che il voto segreto la maggioranza non può evitarlo. Abbiamo proprio materialmente visto alcuni colleghi che ostentatamente non hanno votato".