Legge elettorale, i vannacciani perdono la faccia: annunciano il "sì", ma dopo il voto…

Con la bocciatura della riforma elettorale, il governo - è innegabile - ha subito un duro colpo. "Serve una riflessione", ha detto Giorgia Meloni. A destra, però, c'è anche chi esulta. E naturalmente si tratta dei vannacciani. Come scrive il Fatto Quotidiano il più carico di tutti è Edoardo Ziello, 34enne, già alla seconda legislatura, ora punto di riferimento del generale alla Camera. "L'effetto Vannacci è sempre più presente", dichiara poco prima dell'esito del voto. "Se si sta parlando di preferenze è perché il generale ha più volte fatto un appello in tal senso".
E ancora: "In quest'aula sempre più tetra, abbiamo ottenuto questo emendamento soltanto grazie alla paura che arriva da fuori di questo Palazzo, una paura che aleggia sempre di più. Sì, sì, signori deputati, è la paura del generale Vannacci, che arriverà, eccome se arriverà, e anche se provate a fermarmi, non fermerete lui". Incontenibile.
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Al momento del voto, i deputati vannacciani si filmano: non vogliono passare come franchi tiratori. Ma il loro "sì" non basta. La riforma non passa. E allora eccoli a recitare la parte di quelli scuri in volto, arrabbiati. Ziello torna alla carica: "Quest'aula ha dato un'immagine indegna con questo voto!". Poi, dice qualcosa che, in fondo in fondo, si sa, lo fa godere: "Questo voto contestualizza una spaccatura all'interno della maggioranza. Perché è evidente, lo dico agli amici di Fratelli d'Italia, che i deputati di Forza Italia e della Lega hanno tradito il vostro accordo".
"Nel voto segreto - continua - celandosi nell'oscurità di questa pulsantiera, hanno infranto il vostro accordo e hanno affossato le preferenze che Vannacci aveva invocato e su cui aveva fatto un appello al Presidente del Consiglio". Infine, va all'attacco: "Se questa è la dimostrazione della vostra capacità di gestire le attività parlamentari del Paese, ci fate capire che siete completamente inadatti con questa coalizione".