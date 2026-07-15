Legge elettorale, i vannacciani perdono la faccia: annunciano il "sì", ma dopo il voto…

Con la bocciatura della riforma elettorale, il governo - è innegabile - ha subito un duro colpo. "Serve una riflessione", ha detto Giorgia Meloni. A destra, però, c'è anche chi esulta. E naturalmente si tratta dei vannacciani. Come scrive il Fatto Quotidiano il più carico di tutti è Edoardo Ziello, 34enne, già alla seconda legislatura, ora punto di riferimento del generale alla Camera. "L'effetto Vannacci è sempre più presente", dichiara poco prima dell'esito del voto. "Se si sta parlando di preferenze è perché il generale ha più volte fatto un appello in tal senso".

E ancora: "In quest'aula sempre più tetra, abbiamo ottenuto questo emendamento soltanto grazie alla paura che arriva da fuori di questo Palazzo, una paura che aleggia sempre di più. Sì, sì, signori deputati, è la paura del generale Vannacci, che arriverà, eccome se arriverà, e anche se provate a fermarmi, non fermerete lui". Incontenibile.