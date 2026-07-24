El Koudri, il disastro di De Pascale: "Condoglianze alla Germania"

Un comunicato stampa diffuso dalla Regione Emilia-Romagna, come riporta ilGiornale, ha suscitato polemiche per un errore relativo alla vittima dell’attentato avvenuto a Modena il 16 maggio. Nel testo, firmato a nome del presidente Michele De Pascale e della Giunta regionale, il cordoglio veniva espresso per la presunta morte della turista tedesca di 55 anni rimasta gravemente ferita nell’attacco. In realtà, la donna è ancora viva e si trova in Germania, mentre la vittima deceduta era Monica Esposito.

Il comunicato, inviato dall’Ufficio stampa regionale, parlava di "enorme dolore e tristezza" e ringraziava la famiglia della donna per aver acconsentito alla donazione degli organi, definendola un gesto di grande umanità. Inoltre, veniva annunciato che il presidente De Pascale aveva inviato una lettera di cordoglio all’ambasciatore della Germania in Italia, Thomas Bagger, ritenendo erroneamente che la vittima fosse la cittadina tedesca.