Modena, auto sulla folla: morta dopo due mesi una donna di 55 anni investita da El Koudri

È morta nella mattinata di oggi - 22 luglio - la donna di 55 anni che il 16 maggio era stata investita nel corso dell' attentato in centro a Modena . La paziente, ricoverata inizialmente in condizioni critiche nella Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in Terapia Intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dove è deceduta stamattina .

Le condizioni della 55enne - spiegano dall'ospedale - erano apparse subito molto critiche e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza, sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. "La famiglia - si legge in una nota -, nel rispetto della volontà espressa in passato dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Le direzioni, i medici e il personale infermieristico di Azienda Ospedaliero – Universitaria, Azienda Usl di Modena e Azienda Usl di Bologna, desiderano esprimere il loro più sentito cordoglio alla famiglia della paziente".