I comunisti diventano sempre più comunisti

Quel gran genio dell’Ortega ha trovato la soluzione a tutti i problemi (suoi): ha abolito le elezioni in Nicaragua perché così, ha spiegato, i suoi avversari non potranno più andare al governo. Modello cubano. «Lo scorso anno il presidente Daniel Ortega» scrive Vatican News «aveva deciso di varare una serie di riforme costituzionali che, tra l’altro, avrebbero previsto la nomina della moglie Rosario Murillo “co-presidente” ed esteso il suo mandato a sei anni. Ora la conferma di blindare il suo potere con l’annuncio di domenica scorsa, occasione del 47esimo anniversario della rivoluzione sandinista del 1979, secondo cui non ci saranno più elezioni che permettano ai suoi avversari di tentare di conquistare il governo».

SEMBRA UNA BARZELLETTA

Sembra una barzelletta e il regime sandinista in effetti è abbastanza sgangherato, ma non fa ridere. Del resto già nel 2021 le elezioni «furono ampiamente contestate dopo che Ortega fece arrestare oppositori ed esponenti del mondo imprenditoriale e annientò il dissenso». Tutto è iniziato con la vittoria elettorale sandinista, nel 2006. Il governo è progressivamente diventato autoritario, ma mantenendo una facciata di democrazia pluralista. Ora ha annusato l’aria che tira e sta virando decisamente verso la dittatura. Quale aria? Dopo il 1989, nel mondo, il tipico regime comunista a partito unico sembrava archiviato, sprofondato sotto i suoi orrori e i suoi fallimenti. Restava in Cina, a Cuba, in Corea del nord e poco altro. Ma negli ultimi anni c’è stato un ritorno al rosso antico e ai sistemi illiberali: il caso più clamoroso è quello della Russia di Putin che, attorno al 2000, avendo ereditato da Eltsin una democrazia, pur imperfetta e fragile, era quasi sul punto di entrare nella Nato (si ricorderà il vertice di Pratica di Mare).