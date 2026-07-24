Mario Roggero, "no" all'arresto del bandito 2 mesi prima della rapina

Il Foglio, in un'esclusiva, ricostruisce un retroscena giudiziario che precede di due mesi la rapina alla gioielleria di Mario Roggero. Secondo il quotidiano, i carabinieri di Alba avevano chiesto alla Procura di Asti l'arresto di Andrea Spinelli, uno dei tre rapinatori poi coinvolti nell'assalto del 28 aprile 2021 e successivamente ucciso da Roggero. La richiesta era legata a un'indagine per estorsione ai danni di un imprenditore, che Spinelli avrebbe aggredito, schiaffeggiato e minacciato di morte per costringerlo a consegnare denaro e firmare alcune cambiali.
L'imprenditore denunciò i fatti il giorno successivo. Le perquisizioni disposte il 1° marzo confermarono gli indizi: furono trovati documenti riconducibili all'estorsione e il bastone utilizzato per le minacce. Nonostante ciò, la Procura non chiese misure cautelari, ritenendo che le perquisizioni fossero sufficienti a dissuadere gli indagati dal commettere nuovi reati.
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Secondo quanto ricostruito da Il Foglio, questa decisione consentì a Spinelli di restare in libertà e, meno di due mesi dopo, di partecipare alla rapina nella gioielleria di Roggero, entrando per primo nel negozio. L'assalto si concluse con la morte di Spinelli e di un secondo rapinatore, Giuseppe Mazzarino, mentre Alessandro Modica rimase ferito. Roggero è stato poi condannato in via definitiva per duplice omicidio volontario e tentato omicidio. Un magistrato della Procura di Asti, interpellato dal giornale, ha dichiarato che, alla luce della gravità dell'estorsione contestata, avrebbe richiesto una misura cautelare nei confronti di Spinelli.