Mario Roggero, "no" all'arresto del bandito 2 mesi prima della rapina

Il Foglio, in un'esclusiva, ricostruisce un retroscena giudiziario che precede di due mesi la rapina alla gioielleria di Mario Roggero. Secondo il quotidiano, i carabinieri di Alba avevano chiesto alla Procura di Asti l'arresto di Andrea Spinelli, uno dei tre rapinatori poi coinvolti nell'assalto del 28 aprile 2021 e successivamente ucciso da Roggero. La richiesta era legata a un'indagine per estorsione ai danni di un imprenditore, che Spinelli avrebbe aggredito, schiaffeggiato e minacciato di morte per costringerlo a consegnare denaro e firmare alcune cambiali.

L'imprenditore denunciò i fatti il giorno successivo. Le perquisizioni disposte il 1° marzo confermarono gli indizi: furono trovati documenti riconducibili all'estorsione e il bastone utilizzato per le minacce. Nonostante ciò, la Procura non chiese misure cautelari, ritenendo che le perquisizioni fossero sufficienti a dissuadere gli indagati dal commettere nuovi reati.