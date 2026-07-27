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In Onda, Padellaro inchioda la sinistra: "Perché tacciono sulle violenze?"

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lunedì 27 luglio 2026
In Onda, Padellaro inchioda la sinistra: "Perché tacciono sulle violenze?"

1' di lettura

Violenze in piazza, guerriglie No Tav e una sinistra che non riesce a condannare fino in fondo i soliti antagonisti. Scene già viste e riviste. Ma Antonio Padellaro non ci sta. Il giornalista, ospite di In Onda su La7, ha smascherato il tentativo dell'opposizione di non criminalizzare chi delinque. Una strategia che, secondo la firma del Fatto Quotidiano, è però fallimentare.

"Il tema non riguarda soltanto il governo. Riguarda anche l'opposizione. Non riesco a capire per quale motivo l'opposizione, parlo del Pd, dei Cinque Stelle e di Avs, che sono i più danneggiati dagli incidenti di piazza alla fine di manifestazioni civili, democratiche e partecipate - l'intervento di Padelllero -. Ma tacciono, al di là di generiche condanne. Tacciono sulla presenza di queste truppe inquadrate per fare guerriglia, come se denunciarli in maniera pubblica e forte fosse un modo per dare ragione alla destra. Non basta stigmatizzare. Ci vuole una presa di posizione forte perché sono i nemici dell'opposizione".

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E ancora: "Penso che la politica, soprattutto una forza d'opposizione che vuole essere alternativa a questo governo, debba affrontare in maniera seria per esempio chiamando in causa le responsabilità del Viminale, il tema degli incidenti che ogni volta distruggono quello che il tessuto civile e democratico ha creato. Si tratta di un problema enorme. E non finisce oggi. Alla prossima manifestazione avremo lo stesso problema se non c'è una presa di posizione forte soprattutto da chi poi ne viene danneggiato".

In Onda, l'intervento di Antonio Padellaro

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