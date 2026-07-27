In Onda, Padellaro inchioda la sinistra: "Perché tacciono sulle violenze?"

Violenze in piazza, guerriglie No Tav e una sinistra che non riesce a condannare fino in fondo i soliti antagonisti. Scene già viste e riviste. Ma Antonio Padellaro non ci sta. Il giornalista, ospite di In Onda su La7, ha smascherato il tentativo dell'opposizione di non criminalizzare chi delinque. Una strategia che, secondo la firma del Fatto Quotidiano, è però fallimentare.

"Il tema non riguarda soltanto il governo. Riguarda anche l'opposizione. Non riesco a capire per quale motivo l'opposizione, parlo del Pd, dei Cinque Stelle e di Avs, che sono i più danneggiati dagli incidenti di piazza alla fine di manifestazioni civili, democratiche e partecipate - l'intervento di Padelllero -. Ma tacciono, al di là di generiche condanne. Tacciono sulla presenza di queste truppe inquadrate per fare guerriglia, come se denunciarli in maniera pubblica e forte fosse un modo per dare ragione alla destra. Non basta stigmatizzare. Ci vuole una presa di posizione forte perché sono i nemici dell'opposizione".