Flavia Vento choc: "Siamo sotto una schiavitù, non pagate più le bollette"

Flavio Vento non smette di far discutere. Dopo le dichiarazioni sugli Ufo avvistati nei cieli di Roma e il nuovo progetto come spiritual coach, la showgirl inveisce contro il Fisco. E dal Borgo delle Perse - l'appuntamento milanese dedicato al mondo LGBTIQ+ - tuona: "Non pagate più le tasse". E ancora: "Tutto quello che vedete è una finzione. Ci stanno prendendo in giro, stiamo sotto una schiavitù di un sistema che ci vuole schiavi delle bollette, della luce, del gas, della macchina, della benzina. Di tutto ciò che noi non necessitiamo. Noi possiamo vivere come la famiglia nel bosco, con poco". Insomma, per la 49enne "bisogna andare contro questo sistema. E io dico: non pagate più le tasse".

Immediata la reazione del conduttore: "Domani la finanza sarà a casa tua, amore". Ma niente, la Vento tira dritto: "Il mio discorso va al di là, chi vuole comprendere capisce". A quel punto il conduttore tenta nuovamente, ma invano, di smorzare i toni evocando i finanzieri e l'agenzia delle entrate. "Vediamo vediamo, se non crollerà tutto", insiste però l'ex modella.