Pirlo, Malagò risponde ad Abodi: "Di chi?", diventa una rissa politica

"La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura". A dirlo è il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza. Tali dichiarazioni evidentemente non sono piaciute al presidente della Figc Giovanni Malagò.

Che, all'uscita dalla sede della Federcalcio, ha risposto così al ministro: "Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta". Difficile capire a chi si riferisca l'ex presidente del Coni. A Pirlo? A Maldini e Leonardo? Ad Abodi stesso? Chissà. L'unica cosa certa è che la Nazionale rimane senza allenatore e ora persino la posizione di Paolo Maldini e Leonardo è a rischio.