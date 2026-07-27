Pirlo, Malagò risponde ad Abodi: "Di chi?", diventa una rissa politica

"La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura". A dirlo è il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza. Tali dichiarazioni evidentemente non sono piaciute al presidente della Figc Giovanni Malagò.
Che, all'uscita dalla sede della Federcalcio, ha risposto così al ministro: "Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta". Difficile capire a chi si riferisca l'ex presidente del Coni. A Pirlo? A Maldini e Leonardo? Ad Abodi stesso? Chissà. L'unica cosa certa è che la Nazionale rimane senza allenatore e ora persino la posizione di Paolo Maldini e Leonardo è a rischio.
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In precedenza Malagò aveva detto: "Il nuovo ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia. Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l'allenatore. È una questione di semina, le idee sono molto chiare".