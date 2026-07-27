Andrea Pirlo, parla il ministro Abodi: "C'è da recuperare una brutta figura"

Andrea Pirlo non è più il candidato per la panchina azzurra. A scriverlo in una storia sui social è stato lo stesso allenatore ex Juventus, finito al centro delle polemiche a causa del suo ruolo di global ambassador per la società russa di scommesse sportive Fonbet. Una bufera che ha fatto saltare l'approdo dell'ex centrocampista sulla panchina della Nazionale, che fino a due giorni fa sembrava cosa fatta. Al momento, dunque, l'Italia rimane senza allenatore e anche la posizione di Paolo Maldini e di Leonardo è a rischio.

Sulla questione è intervenuto il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza: "La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola - ha detto -, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura".