Andrea Pirlo, parla il ministro Abodi: "C'è da recuperare una brutta figura"

Andrea Pirlo non è più il candidato per la panchina azzurra. A scriverlo in una storia sui social è stato lo stesso allenatore ex Juventus, finito al centro delle polemiche a causa del suo ruolo di global ambassador per la società russa di scommesse sportive Fonbet. Una bufera che ha fatto saltare l'approdo dell'ex centrocampista sulla panchina della Nazionale, che fino a due giorni fa sembrava cosa fatta. Al momento, dunque, l'Italia rimane senza allenatore e anche la posizione di Paolo Maldini e di Leonardo è a rischio.
Sulla questione è intervenuto il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza: "La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola - ha detto -, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura".
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Queste invece le parole del presidente della Figc Giovanni Malagò: "Il nuovo ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia". L'ex presidente del Coni ha poi aggiunto: "Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l'allenatore. È una questione di semina, le idee sono molto chiare".