Schlein da Parenzo: "Meloni ossessionata", a cosa pensa dopo il weekend di violenze

Elly Schlein punta tutto sul campo largo. "Da settembre con tutta l'alleanza progressista affineremo un programma, ma non partiamo da zero, sono tre anni che facciamo proposte insieme e in Parlamento", come "il salario minimo", o "il congedo paritario". Ospite de L'Aria Che Tira su La 7, la segretaria del Pd racconta di aver "chiesto che si faccia un percorso partecipato, in mezzo alle persone", "quello che chiedo è: non facciamo un programma chiusi nelle nostre stanze, ma fra le persone".

E per quanto riguarda gli avversari? La dem vede anche nel caso Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri e ferito un terzo fuori dal suo negozio, "una rincorsa a destra fra Vannacci, Meloni, Salvini e Tajani". E ancora: "Per il nostro ordinamento il bene vita ha un valore superiore al bene materiale. Si tratta di creare una proporzione: se l'aggressore ti sta puntando una pistola e sta minacciando la tua vita allora i giudici devono valutare la legittima difesa. Ma in questo caso, anche dai video, si vede che gli aggressori stavano fuggendo, non è una legittima difesa. C'è una rincorsa a destra per fare pressione sul Quirinale" per la grazia, "una pressione inaccettabile, ma noi abbiamo piena fiducia nel capo dello Stato".