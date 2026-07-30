Traversi, l'ex M5s passa con FdI: "L'Italia tiene grazie a Giorgia Meloni"

Nuovo "acquisto" per Fratelli d'Italia. Il deputato Roberto Traversi, ex Movimento 5 Stelle, ha annunciato l'adesione a Fratelli d’Italia: "A fronte di un momento complicato con uno storico debito pubblico strutturale che attanaglia il nostro Paese e con una congiuntura geopolitica complessa, va dato atto e merito al presidente Meloni di aver garantito la tenuta del quadro finanziario e una stabilità istituzionale che rappresenta un fattore determinante non solo a livello nazionale, ma ancor più a livello internazionale".

Un percorso, quello dell'ex grillino, iniziato ad aprile scorso quando l'ex sottosegretario di Stato al Mit era fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle in aperta polemica con la gestione di Giuseppe Conte. "Fratelli d’Italia - ha tenuto a precisare - ha dimostrato, in Aula e nelle piazze, una coerenza che dovrebbe appartenere a tutti i partiti e movimenti politici, ho quindi scelto di sostenere il progetto politico che, anche nelle mille difficoltà, la sta perseguendo con costanza, come dimostrato in questi anni di lavoro e nonostante tutte le avversità verificatesi, le diverse guerre che minacciano pesantemente l’Europa, fino ad indurla a cambiare un atteggiamento che aveva dimenticato dai tempi dalla seconda guerra mondiale".