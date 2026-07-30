Beppe Grillo contro Conte: il figlio Ciro e la sete di vendetta, cosa c'è dietro

Certo che in politica è possibile risorgere, prendersi delle rivincite e sconfiggere chi era convinto di averti pensionato. Per farlo però bisogna avere la forza di combattere in prima persona e di non volgere lo sguardo in dietro, ai fasti del passato, bensì puntare dritto al futuro e offrire agli elettori una visione di esso. Il post con cui, all’ora dei vampiri, Beppe Grillo è ricomparso sulla scena politica non prelude a nulla di tutto questo.

L’ex guru di M5S rimprovera all’attuale dirigenza del Movimento tradimento degli ideali che furono, il poltronismo, la grettezza. Tutto vero, ma lui dov’era, gli replica Giuseppe Conte, ricordandogli un imbarazzante e recente passato da poggia-deretano di Mario Draghi?

Il comico che oggi fa ridere solo quando vuol essere serio attacca l’ex premier che l’ha spodestato per questioni personali mascherate dietro argomentazioni politiche. Beppe si sente defraudato e non sopporta che Giuseppi conduca la campagna elettorale che potrebbe riportarlo a Palazzo Chigi, o magari anche più in alto, facendosi forza del simbolo di Cinque Stelle. Ha avviato una causa per riaverlo e teme i tempi della giustizia, quindi suona la carica. Ma anche se il fu Elevato riottenesse quel che ritiene suo, cosa ne farebbe? Lo offrirebbe ad Alessandro Di Battista, il più puro degli impuri, quello che ha tradito meno l’idea. Il punto è che non è affatto detto, anzi è improbabile, che questi se ne farebbe qualcosa. Un po’ perché ha già un partito suo, “Schierarsi”, che con ogni probabilità scenderà in campo alle prossime Politiche, un po’ perché l’ex tribuno pentastellato, che ce l’ha con il mondo per questioni di copione, non ha mai sfidato a viso aperto Conte né mai lo farà, sapendo di condividerne parte dei supporter.