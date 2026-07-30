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Roberto Vannacci, clamoroso video (con Meloni al fianco): "Ursula, ricordatelo..."

giovedì 30 luglio 2026
Roberto Vannacci, clamoroso video (con Meloni al fianco): "Ursula, ricordatelo..."

1' di lettura

E alla fine è arrivato anche il terzo video della trilogia generata dall’intelligenza artificiale, “Vannacci e l’antica Roma”. Questa volta oggetto di scherno del generale in pensione è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il video si apre con Roberto Vannacci che ammicca a Giorgia Meloni: sorrisini, strizzate d’occhio, sorrisi; quasi a voler far intendere di un’alleanza elettorale ormai siglata. I due si accorgono di essere spiati da una Ursula von del Leyen in versione vichinga, con tanto di elmo con le corna in testa. Dopo averla scoperta il generale la invita al tavolo ricordando che «chi non è a tavola è nel menù».

Poi prende la parola la versione IA di Giorgia Meloni, che con grande veemenza spiega a Ursula che la vera, unica e sola capitale dell’Europa è Roma e non Bruxelles. Dopo la sfuriata, si vede una von del Leyen sempre più abbacchiata che si alza dal tavolo e lascia la stanza, mostrando un lungo mantello azzurro con al centro le ventisette stelle europee.

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