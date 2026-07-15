Legge elettorale, governo sotto? Occhio a Fassino: la clamorosa foto degli scranni Pd

Riavvolgiamo il nastro di qualche ora, torniamo a ieri, martedì 14 luglio. Siamo in aula alla Camera, si vota sulla riforma elettorale. E il governo, come è ormai storia, va sotto. Ko di un solo voto sull'emendamento per reintrodurre le preferenze, fortemente voluto da Giorgia Meloni. In maggioranza si conterebbero 31 franchi tiratori. Un grosso caso politico che ha portato il premier a spendere parole dure, sia nei confronti di chi, di fatto, ha tradito, sia nei confronti di una sinistra che chiamata a reintrodurre quelle preferenze per cui sulla carta si è sempre spesa si è tirata indietro.

Tant'è, hanno fatto discutere, parecchio, anche le immagini arrivate dagli scranni dell'opposizione subito dopo il voto con cui l'esecutivo si è ritrovato in minoranza. Esultanze scomposte, "come se avessero vinto i mondiali", rimarcavano dalle parti di Fratelli d'Italia, mettendo in evidenza il grottesco atteggiamento del fronte progressista.