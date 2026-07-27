Schlein e l'intervista, "lo sai che porta male?": tam tam, un precedente clamoroso

Elly Schlein evidentemente non è una persona scaramantica. Altrimenti non avrebbe mai scelto Il Foglio per lanciare ufficialmente il proprio programma, alternativo a questo governo. Nel 2006, infatti, anche Piero Fassino - quando era segretario del Ds - si fece intervistare dal quotidiano fondato da Giuliano Ferrara e propose un patto con Berlusconi per portare D'Alema al Quirinale. Non finì benissimo e al Colle ci finì Napolitano.

Schlein però se n'è fregata. E attraverso il quotidiano ora diretto da Caludio Cerasa ha, tra le altre cose, attaccato la destra sul tema della sicurezza. "La sicurezza che ci ha offerto la destra, in questi anni, non è la sicurezza dei sogni. È la sicurezza degli incubi. La sicurezza si fa non prendendo in giro i cittadini, come ha fatto questo governo, che piuttosto che spendere 800 milioni di euro per dare più ossigeno alle forze dell'ordine ha speso soldi inutili per la follia inumana e illegale dell'Albania".