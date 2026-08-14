Conchiglie a Ginevra, accuse a Meloni

Pur di attaccarla, se ne inventano di tutti i colori. L’ultima trovata riguarda alcune conchiglie regalate a sua figlia Ginevra durante una vacanza a La Maddalena, in Sardegna. L’accusa è che provengano da un’area naturale protetta. E insomma: il gesto di cortesia nei confronti della piccola è stato trasformato strumentalmente dai detrattori di Giorgia Meloni in un oltraggio alla natura. Peccato che sia una bufala.

A chiudere il caso cresciuto sui social dopo la diffusione del video che mostrava il dono consegnato alla bambina, ci ha pensato Carlo Randaccio, componente del Consiglio direttivo dell’Ente Parco: «Prima di accusare, informatevi. Prima di giudicare, verificate». «Ho sentito la necessità di chiarire alcune situazioni che si sono venute a creare, perché qualcuno sta volutamente montando una polemica sulla storia delle conchiglie» ha spiegato Randaccio in un video sui social. «La provenienza di queste conchiglie non è legata al territorio di La Maddalena. Sono oggetti che ho acquistato durante alcuni viaggi e, soprattutto, doni di un collezionista locale». E ancora: «Trovo pretestuoso che qualcuno venga a spiegarmi quali siano le regole da rispettare all’interno del Parco. Il maddalenino che tiene alla sua isola e al suo ambiente conosce queste regole forse da prima ancora che venisse istituito il Parco. Non posso consentire a nessuno di diffondere informazioni non corrette».



POLVERONE Nessuna raccolta sulle spiagge dell’arcipelago, dunque, e nessun reperto sottratto al patrimonio naturale sardo. A precisarlo è, peraltro, chi quelle regole è chiamato istituzionalmente a tutelarle. Il paradosso è che il polverone sulle conchiglie rischia di oscurare la vera notizia: Meloni ha scelto La Maddalena per trascorrere con la figlia tre giorni di vacanza. Una vetrina preziosa per l’arcipelago, arrivata senza cerimonie istituzionali, tra mare, passeggiate e incontri con i residenti. «Trovo veramente pretestuoso fare polemica sulla provenienza di queste conchiglie, anziché pensare a quanto sia stata importante la presenza della Presidente del Consiglio», sottolinea Randaccio. Meloni, ricorda, ha soggiornato sull’isola «in piena tranquillità e in piena armonia con l’ambiente», scegliendo La Maddalena al posto di altre mete abituali. Una visita, quella della premier con la figlia, che ha restituito un’immagine positiva del territorio, della comunità e delle sue bellezze. Non solo: prima di partire, Meloni ha anche promesso che tornerà. «Si è trovata bene e ha trascorso serenamente questi giorni di vacanza nella nostra comunità» ha puntualizzato Randaccio.

Qualcuno ha fatto notare che se la parte politica fosse stata diversa, anche le reazioni probabilmente non sarebbero state così esagerate. «Fosse stata Elly o Giuseppi nessuno avrebbe parlato», si legge tra i commenti. C’è anche chi fa dell’ironia: «Se al posto di Meloni ci fosse stato Bonelli, avrebbero dovuto fare la guardia ai sassi».

