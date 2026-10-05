L'aria che tira, Rampelli umilia il piddino: "Mettete la reintroduzione del bollo auto nel programma"

Duro scontro a L'aria che tira, su La7, nello studio di David Parenzo. A confrontarsi sull'operato del governo Meloni, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il deputato del Partito Democratico Andrea Casu.
"Non è che Giorgia Meloni ci ha ripensato sull'immigrazione. No, sono stati ridotti i rimpatri, sono stati ridotti gli sbarchi, sono state moltiplicate all'ennesima potenza i rimpatri", dice Rampelli. Che poi ricorda l'attuazione del piano Mattei, il dl Scuola e la rimozione del bollo auto. Su quest'ultimo punto, il vicepresidente della Camera punzecchia il piddino in studio: "Da parte di una sinistra io mi aspetto che sul programma elettorale del centro-sinistra ci sia scritta la reintroduzione del bollo, perché visto che avete contestato l'abolizione del bollo auto, adesso nelle prossime elezioni per coerenza dovete mettere la reintroduzione del bollo auto nel programma elettorale".
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Casu replica: "Diamo una notizia agli italiani. Voi non avete abolito il bollo, l'avete solo sospeso e siete in disperata campagna elettorale. Detto questo io voglio essere molto onesto e franco, loro stanno cercando di far precipitare, con mosse come quella sul bollo auto, la campagna elettorale, perché stanno cercando di dare dei segnali in un momento di evidente difficoltà". E ancora: "Quello che noi vi chiediamo è di capire che è in Europa che si può trovare la soluzione a tanti problemi degli italiani, ma bisogna avere il coraggio di difendere quello che è l'interesse nazionale, non solo a parole, ma nei fatti concreti".
Rampelli risponde secco: "Sei un bravissimo parlamentare. Non sapevo che fossi anche un ottimo giocoliere".
Guarda lo scontro tra Rampelli e Casu a L'aria che tira su La7