L'aria che tira, Rampelli umilia il piddino: "Mettete la reintroduzione del bollo auto nel programma"

"Non è che Giorgia Meloni ci ha ripensato sull'immigrazione. No, sono stati ridotti i rimpatri, sono stati ridotti gli sbarchi, sono state moltiplicate all'ennesima potenza i rimpatri", dice Rampelli. Che poi ricorda l'attuazione del piano Mattei, il dl Scuola e la rimozione del bollo auto. Su quest'ultimo punto, il vicepresidente della Camera punzecchia il piddino in studio: "Da parte di una sinistra io mi aspetto che sul programma elettorale del centro-sinistra ci sia scritta la reintroduzione del bollo , perché visto che avete contestato l'abolizione del bollo auto, adesso nelle prossime elezioni per coerenza dovete mettere la reintroduzione del bollo auto nel programma elettorale".

Casu replica: "Diamo una notizia agli italiani. Voi non avete abolito il bollo, l'avete solo sospeso e siete in disperata campagna elettorale. Detto questo io voglio essere molto onesto e franco, loro stanno cercando di far precipitare, con mosse come quella sul bollo auto, la campagna elettorale, perché stanno cercando di dare dei segnali in un momento di evidente difficoltà". E ancora: "Quello che noi vi chiediamo è di capire che è in Europa che si può trovare la soluzione a tanti problemi degli italiani, ma bisogna avere il coraggio di difendere quello che è l'interesse nazionale, non solo a parole, ma nei fatti concreti".

Rampelli risponde secco: "Sei un bravissimo parlamentare. Non sapevo che fossi anche un ottimo giocoliere".

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