Meloni registra la sua voce, il delirio di Elisabetta Piccolotti: "Uno scudo personale"

Come perdersi l'occasione di sollevare una nuova polemica... Elisabetta Piccolotti usa pure la notizia del marchio "Io sono Giorgia Meloni" registrato per attaccare il premier. Un'impresa più ardua che mai, ma lady Fratoianni ci è riuscita ed ecco che attacca: "Giorgia Meloni ha registrato la sua voce come marchio all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, per proteggerla dai cloni dell'intelligenza artificiale. Legittimo. Ma è singolare che la presidente del Consiglio si costruisca uno scudo personale dopo che l’Unione Europea ha previsto un marchio obbligatorio sui contenuti politici generati con l'IA. E dopo che la legge italiana recentemente approvata ha previsto la pena del carcere per chi diffonde non consensualmente audio, video o immagini alterati con l'IA ed idonei a indurre in inganno o causare un danno ingiusto".

Elisabetta Piccolotti, "ritiro immediato". Il caso Giacchetti deflagra in Parlamento La cultura si censura, la scienza si silenzia, il confronto tra idee si stronca. Il caso del professor Giorgio Giacchett...

Finita qui? Niente affatto. La parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana rincara la dose: "Giorgia Meloni sta ammettendo che le sue stesse leggi non bastano a tutelarla e a difendere gli elettori dal mare di menzogna che ha invaso i social network? Ne siamo contenti, perché sono anni che lo sosteniamo. In Parlamento c'è una proposta di legge di Alleanza Verdi e Sinistra che introduce un vero e proprio diritto d'autore personale: ogni cittadino titolare della propria immagine, della propria voce e dei propri tratti somatici, protetti da qualsiasi manipolazione con l'intelligenza artificiale. Esattamente la tutela che Meloni ha scelto per sé ma garantita a tutti per legge".

Elisabetta Piccolotti, la gaffe clamorosa: "Perché non lo avete fatto voi?" "Perchè non lo avete fatto voi quando eravate al governo?". Siamo alle solite. Un'esponente di Alle...