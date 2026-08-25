Fratoianni "posseduto": l'ultima pagliacciata, in quali lingue parla

Ora Nicola Fratoianni vuole fare anche il professore di lingue. Il leader di Avs ha pubblicato sui social un video dove invita a imparare "qualche nuova parola dai nostri vicini". Parole che naturalmente non sono casuali, ma che indicano politiche sociali che Fratoianni vorrebbe adottare anche in Italia. E allora eccolo mentre tenta goffamente di pronunciare alcuni termini in svedese, finlandese, oltre che in tedesco e in spagnolo.

A quel punto passa a lingue generalmente più conosciute, ma la pronuncia rimane piuttosto scarsa. Sia con il tedesco - per la politica di trasporti gratuiti in Lussemburgo (gratis effentlechen transport) - che con lo spagnolo - con la baja por menstruación invalidante (un congedo mestruale pagato dalla previdenza sociale) - Fratoianni continua a faticare. E allora viene da chiedersi perché mettersi volontariamente in ridicolo, se si è consapevoli di non essere particolarmente portati per le lingue. Una domanda che, evidentemente, Fratoianni non si è posto. Anche perché, come afferma lui stesso a fine video, lo scopo era solamente quello di descrivere l'Italia come "l'anello debole d'Europa".