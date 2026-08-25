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Fratoianni "posseduto": l'ultima pagliacciata, in quali lingue parla

martedì 25 agosto 2026
Fratoianni "posseduto": l'ultima pagliacciata, in quali lingue parla

1' di lettura

Ora Nicola Fratoianni vuole fare anche il professore di lingue. Il leader di Avs ha pubblicato sui social un video dove invita a imparare "qualche nuova parola dai nostri vicini". Parole che naturalmente non sono casuali, ma che indicano politiche sociali che Fratoianni vorrebbe adottare anche in Italia. E allora eccolo mentre tenta goffamente di pronunciare alcuni termini in svedese, finlandese, oltre che in tedesco e in spagnolo.

"Se quest'estate andate in vacanza in Europa - esordisce il segretario di Sinistra Italiana - lasciate stare le solite calamite da frigorifero. Vi dico io quali sarebbero i souvenir da portarci a casa. Dalla Svezia, per esempio, potremmo portarci a casa il jämställdhet, il congedo parentale paritario". Non contento, si lancia sul finlandese: "Dalla Finlandia dovremmo portarci maksuton koulutus, significa l'istruzione gratuita al 100%, dall'asilo nido fino all'università". 

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A quel punto passa a lingue generalmente più conosciute, ma la pronuncia rimane piuttosto scarsa. Sia con il tedesco - per la politica di trasporti gratuiti in Lussemburgo (gratis effentlechen transport) - che con lo spagnolo - con la baja por menstruación invalidante (un congedo mestruale pagato dalla previdenza sociale) - Fratoianni continua a faticare. E allora viene da chiedersi perché mettersi volontariamente in ridicolo, se si è consapevoli di non essere particolarmente portati per le lingue. Una domanda che, evidentemente, Fratoianni non si è posto. Anche perché, come afferma lui stesso a fine video, lo scopo era solamente quello di descrivere l'Italia come "l'anello debole d'Europa". 

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