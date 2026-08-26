Procaccini smonta Report: "Usati soldi pubblici per colpire avversari politici"

"Dall'ottobre del 2022 a oggi, Fratelli d'Italia è stata oggetto di 176 servizi giornalistici a fronte dei sette del Pd e dei sei del Movimento 5 Stelle: parliamo del 46% contro l'1,5%. Quella è una trasmissione che negli ultimi anni si è dedicata con i soldi pubblici , e parecchi soldi pubblici come poi si è saputo, alla distruzione di un avversario politico mentre parallelamente si costruiva la carriera politica di Sigfrido Ranucci come leader del centrosinistra".

E ancora: "Siccome Elly Schlein di questa cosa non se n'è neanche accorta, che succede? Che va in Europa a dire delle cose, che io le devo leggere perché mi fanno impressione ogni volta. 'Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua, perché la democrazia e la libertà di espressione sono a rischio quando l'estrema destra è al governo'. Questo è quello che è stato detto dalla leader di un partito italiano nei confronti del governo italiano che è stato democraticamente eletto dai cittadini".

La pagina social di Fratelli d'Italia ha ripubblicato l'intervento di Procaccini, commentando così: "Report ha usato soldi pubblici per colpire avversari politici e trasformare Ranucci in un leader della sinistra. Una trasmissione del servizio pubblico dovrebbe fare informazione, non diventare uno strumento di battaglia politica".