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Procaccini smonta Report: "Usati soldi pubblici per colpire avversari politici"

mercoledì 26 agosto 2026
Procaccini smonta Report: "Usati soldi pubblici per colpire avversari politici"

2' di lettura

Al centro del dibattito a Zona Bianca, su Rete 4, c'è ovviamente il caso Ranucci. In collegamento con lo studio di Giuseppe Brindisi ecco l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini che attacca duramente Report e il suo conduttore.

"Dall'ottobre del 2022 a oggi, Fratelli d'Italia è stata oggetto di 176 servizi giornalistici a fronte dei sette del Pd e dei sei del Movimento 5 Stelle: parliamo del 46% contro l'1,5%. Quella è una trasmissione che negli ultimi anni si è dedicata con i soldi pubblici, e parecchi soldi pubblici come poi si è saputo, alla distruzione di un avversario politico mentre parallelamente si costruiva la carriera politica di Sigfrido Ranucci come leader del centrosinistra". 

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"Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo da conduttore di Report":...

E ancora: "Siccome Elly Schlein di questa cosa non se n'è neanche accorta, che succede? Che va in Europa a dire delle cose, che io le devo leggere perché mi fanno impressione ogni volta. 'Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua, perché la democrazia e la libertà di espressione sono a rischio quando l'estrema destra è al governo'. Questo è quello che è stato detto dalla leader di un partito italiano nei confronti del governo italiano che è stato democraticamente eletto dai cittadini". 

La pagina social di Fratelli d'Italia ha ripubblicato l'intervento di Procaccini, commentando così: "Report ha usato soldi pubblici per colpire avversari politici e trasformare Ranucci in un leader della sinistra. Una trasmissione del servizio pubblico dovrebbe fare informazione, non diventare uno strumento di battaglia politica". 

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