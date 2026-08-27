Sondaggio Izi, la candidatura di Alessandro Di Battista fa tremare il campo largo: a chi scipperebbe voti

Una possibile candidatura di Alessandro Di Battista sconvolgerebbe gli equilibri del campo largo. Se infatti l'ex grillino dovesse decidere di scendere in campo, per i Cinque Stelle sarebbe una batosta. A rivelarlo l'ultimo sondaggio politico pubblicato da Izi e realizzato per Domani. Per prima cosa la rilevazione mostra come un italiano su tre sarebbe a conoscenza dell’intenzione dell'ex deputato di presentarsi alle elezioni politiche 2027: si parla del 34,1 per cento. Ma quanto pesa il bacino elettorale? Il voto attuale si fermerebbe all’1,3, mentre il potenziale elettorale sarebbe al 3,5. In uno scenario in cui Di Battista non fosse in partita, però, i suoi voti andrebbero naturalmente soprattutto al centrosinistra. Nel dettaglio, il 34,3 di chi voterebbe la lista dell'ex pentastellato, nel caso in cui decidesse di non candidarsi, sceglierebbe il Movimento 5 Stelle.