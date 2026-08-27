Giuseppe Conte e Olivia Paladino in vacanza al Circeo, ecco come sono stati immortalati al mare

Giuseppe Conte si gode le vacanze al Circeo. In compagnia di Olivia Paladino, il leader del Movimento 5 Stelle è stato pizzicato dai fotografi di Gente in uno dei litorali più rinomati della regione Lazio. "Sono una coppia molto riservata", scrive la rivista che immortala la coppia - lui 62 anni, lei 46 - impegnati a prendere il sole. L'ex premier sfoggia un costume color blu che arriva fino a poco sopra il ginocchio. Paladino, invece, indossa un bikini color marrone sopra e sotto un pareo della stessa tonalità. Qualcuno, riporta sempre la rivista, ha riconosciuto Conte e lo ha salutato. Lui ha ricambiato il gesto con un sorriso.
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Olivia e Conte sono legati da diversi anni. Galeotti i rispettivi figli, nati da precedenti relazioni, che frequentavano la stessa scuola. Il figlio dell'ex premier, Niccolò, è infatti nato nel 2007 dal matrimonio precedente con l'ex moglie Valentina Fico.
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Proprio sul figlio Conte raccontò un periodo buio vissuto: "Per 2 anni, durante il Covid, è stato in grandissima difficoltà. È rimasto addirittura a letto per quasi 2 anni. Io lo accompagnavo a scuola la mattina con la carrozzina". E ancora: "Avere un figlio in condizioni che non si muoveva, un figlio che era sofferente, questa è stata un’angoscia terribile". La sera "gli leggevo qualcosa. Io ho cercato di tenerlo al riparo, cercavo di distrarlo quando c’ero io". Ora "Niccolò è uscito da questi 2 anni angoscianti. Questo mi ha reso il papà più felice del mondo".
Qui le foto di Gente che ritraggono Conte e Paladino al mare