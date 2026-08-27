Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Giuseppe Conte e Olivia Paladino in vacanza al Circeo, ecco come sono stati immortalati al mare

giovedì 27 agosto 2026
Giuseppe Conte e Olivia Paladino in vacanza al Circeo, ecco come sono stati immortalati al mare

2' di lettura

Giuseppe Conte si gode le vacanze al Circeo. In compagnia di Olivia Paladino, il leader del Movimento 5 Stelle è stato pizzicato dai fotografi di Gente in uno dei litorali più rinomati della regione Lazio. "Sono una coppia molto riservata", scrive la rivista che immortala la coppia - lui 62 anni, lei 46 - impegnati a prendere il sole. L'ex premier sfoggia un costume color blu che arriva fino a poco sopra il ginocchio. Paladino, invece, indossa un bikini color marrone sopra e sotto un pareo della stessa tonalità. Qualcuno, riporta sempre la rivista, ha riconosciuto Conte e lo ha salutato. Lui ha ricambiato il gesto con un sorriso.

Giuseppe Conte, ecco chi pagherebbe l'affitto della sua casa: mistero, sospetti e dubbi sul catasto

Il legame dell’ex premier con la compagna Olivia Paladino non è solo sentimentale. Quest’ultima &egra...

Olivia e Conte sono legati da diversi anni. Galeotti i rispettivi figli, nati da precedenti relazioni, che frequentavano la stessa scuola. Il figlio dell'ex premier, Niccolò, è infatti nato nel 2007 dal matrimonio precedente con l'ex moglie Valentina Fico. 

Olivia Paladino, ipoteche e magheggi contabili: ombre su lady Conte

La vendita del Grand hotel Plaza, dopo lo scoop di Libero sul coinvolgimento nelle trattative di Paolo Zampolli, amico e...

Proprio sul figlio Conte raccontò un periodo buio vissuto: "Per 2 anni, durante il Covid, è stato in grandissima difficoltà. È rimasto addirittura a letto per quasi 2 anni. Io lo accompagnavo a scuola la mattina con la carrozzina". E ancora: "Avere un figlio in condizioni che non si muoveva, un figlio che era sofferente, questa è stata un’angoscia terribile". La sera "gli leggevo qualcosa. Io ho cercato di tenerlo al riparo, cercavo di distrarlo quando c’ero io". Ora "Niccolò è uscito da questi 2 anni angoscianti. Questo mi ha reso il papà più felice del mondo".

Qui le foto di Gente che ritraggono Conte e Paladino al mare

tag
giuseppe conte
olivia paladino

numeri alla mano Il conto finale di Conte: 174 miliardi dal Superbonus

L'ordalia delle primarie Schlein e Conte demoliti da Tabacci: "Vicenda ridicola, ma scherziamo?"

Numeri impressionanti Superbonus, il confronto choc con le baby pensioni: "Il più grande disastro economico"

ti potrebbero interessare

La vendetta di Elly contro la fronda Pd

La vendetta di Elly contro la fronda Pd

Elisa Calessi
Stefano Bonaccini sugli elettori di destra: "Chi ha studiato poco e sta peggio economicamente ha votato Meloni e Salvini"

Stefano Bonaccini sugli elettori di destra: "Chi ha studiato poco e sta peggio economicamente ha votato Meloni e Salvini"

Sondaggio Izi, la candidatura di Alessandro Di Battista fa tremare il campo largo: a chi scipperebbe voti

Sondaggio Izi, la candidatura di Alessandro Di Battista fa tremare il campo largo: a chi scipperebbe voti

Frosinone, la Digos indaga sulla balla di "Popolo Antifascista": "Sindaco di FdI arrestato, lucrava sui migranti"

Frosinone, la Digos indaga sulla balla di "Popolo Antifascista": "Sindaco di FdI arrestato, lucrava sui migranti"