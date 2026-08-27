Giuseppe Conte e Olivia Paladino in vacanza al Circeo, ecco come sono stati immortalati al mare

Giuseppe Conte si gode le vacanze al Circeo. In compagnia di Olivia Paladino, il leader del Movimento 5 Stelle è stato pizzicato dai fotografi di Gente in uno dei litorali più rinomati della regione Lazio. "Sono una coppia molto riservata", scrive la rivista che immortala la coppia - lui 62 anni, lei 46 - impegnati a prendere il sole. L'ex premier sfoggia un costume color blu che arriva fino a poco sopra il ginocchio. Paladino, invece, indossa un bikini color marrone sopra e sotto un pareo della stessa tonalità. Qualcuno, riporta sempre la rivista, ha riconosciuto Conte e lo ha salutato. Lui ha ricambiato il gesto con un sorriso.

Giuseppe Conte, ecco chi pagherebbe l'affitto della sua casa: mistero, sospetti e dubbi sul catasto Il legame dell’ex premier con la compagna Olivia Paladino non è solo sentimentale. Quest’ultima &egra...

Olivia e Conte sono legati da diversi anni. Galeotti i rispettivi figli, nati da precedenti relazioni, che frequentavano la stessa scuola. Il figlio dell'ex premier, Niccolò, è infatti nato nel 2007 dal matrimonio precedente con l'ex moglie Valentina Fico.

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