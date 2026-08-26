Giorgia Meloni, il governo più longevo della storia? Clamorosa rosicata di Repubblica

Giorgia Meloni sta per diventare la premier alla guida del governo più longevo della storia della Repubblica italiana. E a Repubblica sono già partite le rosicate, con tanto di solito richiamo al fascismo. "Tra nove giorni, il 4 settembre dell'anno 2026, il governo di Giorgia Meloni sarà per solenne statistica proclamato il più longevo della storia non solo repubblicana d'Italia. Escluso, s'intende, il ventennio mussoliniano, parentesi che a destra risuona un po' così, ma tant'è", scrive Filippo Ceccarelli sul quotidiano diretto da Stefano Cappellini. "Quel venerdì Sua Maestà Giorgia avrà guidato la Nazione per 1413 giorni di vita, contro i 1412 che durò il Berlusconi bis; ma confrontandosi con il più duraturo governo del Regno", si legge ancora.

Subito dopo, si passa a un (impietoso) paragone tra il record di longevità di Giorgia Meloni a Palazzo Chici e quello di Elly Schlein alla guida del Nazareno. "Ecco che dietro ai record di permanenza al potere ancora una volta si affaccia l'ombra della grande e negata crisi democratica e – qui ci vuole – anche repubblicana - la considerazione di Repubblica - per cui un comando leaderistico e una sovranità verticale che permangono senza possibilità di finire, richiamano indubbiamente in campo l'idea monarchica, e non per caso già da qualche mese nella pubblicistica corrente Meloni e Schlein sono indicate come due 'regine'". Quindi, stando ai compagni, la stabilità è sinonimo di deficit democratico. E non il risultato di un ottimo lavoro alla guida del Paese.

