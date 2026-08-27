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Stefano Bonaccini sugli elettori di destra: "Chi ha studiato poco e sta peggio economicamente ha votato Meloni e Salvini"

giovedì 27 agosto 2026
Stefano Bonaccini sugli elettori di destra: "Chi ha studiato poco e sta peggio economicamente ha votato Meloni e Salvini"

1' di lettura

Stefano Bonaccini scatena la bufera. Nel mirino le sue parole - diffuse dal profilo Instagram di Politicare.it - sugli elettori di destra. Il presidente ed europarlamentare del Pd, intervenuto ad Albenga sul campo largo, si è pronunciato così: "È un discorso che riguarda tutto l’Occidente e l’Europa - ha esordito ai microfoni di IVG -. Il voto al primo Trump, il voto alla Brexit, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni, Salvini e oggi forse a Vannacci. È il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne delle città e di chi sta peggio economicamente".

Insomma, a suo dire "è una Europa diversa. A differenza di quello che è accaduto alla mia generazione, quando il lavoro era una certezza, e la crescita economica si accompagnava a quella demografica, negli ultimi 10-15 anni abbiamo avuto la perdita dei posti di lavoro, il dramma demografico, una Europa che una volta rappresentava 1/3 del PIL mondiale e oggi è meno del 20 e quindi chi sta peggio rischia di ascoltare chi parla alla pancia della gente". Immediata la reazione della Lega che condivide il filmato e commenta: "Lo ha detto davvero"

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