Amorim fa il bis: il Milan piega il Venezia

Dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Torino di Abate, il Milan torna a San Siro per affrontare il neopromosso Venezia, con l’obiettivo di dare continuità al proprio momento positivo e mettere pressione alle dirette concorrenti.

Fin dai primi minuti, i rossoneri prendono in mano il controllo della partita, mostrando maggiore iniziativa e cercando con insistenza il gol del vantaggio. Il Venezia, ben organizzato in fase difensiva, riesce però a contenere gli attacchi del Milan. La prima frazione si chiude così sullo 0-0, nonostante alcune buone occasioni costruite dalla squadra di Rúben Amorim.

Nella ripresa il Milan aumenta ulteriormente il ritmo e trova finalmente la rete che sblocca l’incontro. Al 69’ è Gonçalo Ramos, il “Mister 75 milioni”, a firmare l’1-0, sfruttando al meglio l’assist di Saelemaekers e concretizzando la pressione offensiva dei rossoneri. Il gol permette al Milan di giocare con maggiore tranquillità e costringe il Venezia ad alzare il proprio baricentro alla ricerca del pareggio.

La squadra di Amorim gestisce bene il vantaggio e, nel finale, trova anche il raddoppio. All’89’ arriva infatti il 2-0 grazie a una sfortunata autorete di Halhal, che chiude definitivamente la sfida.

Il Milan conquista così il secondo successo consecutivo in campionato e conferma le ottime sensazioni mostrate nella gara d’esordio. Un’altra prestazione solida per la squadra di Amorim, capace di soffrire quando necessario e colpire nel momento decisivo.